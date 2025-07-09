Официальный представитель МИД РФ отметила, что под политическим давлением страны оказываются те, кто пытаются выстроить конструктивный диалог с Россией.

Примером беспредела властей Молдавии является судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, ведомство внимательно следит за ситуацией в Молдавии в целом и за резонансным делом против Гуцул.

«Судебный процесс над, подчеркну, законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул является ярчайшим примером этого самого беспредела», — заявила Захарова.

Она уточнила, что сейчас в Молдавии под руководством президента Майи Санду происходят «открытая борьба с инакомыслием и попрание основополагающих демократических норм и прав человека».

Захарова добавила, что обычно под политическим давлением оказываются те, кто пытается выстроить конструктивный диалог с Россией. Помимо этого, обвинения без доказательств распространяются и в адрес РФ. Например, страну безосновательно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Молдавии.

Дипломат заявила, что из-за парламентских выборов в сентябре этого года в Молдавии постепенно усиливается политика «закручивания гаек», которая проводится под предлогом противостояния с «выдуманной российской пропагандой». Захарова также потребовала международные организации не оставлять без внимания то, что сейчас происходит в стране.

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинение по делу о «незаконном финансировании политических партий». На судебном заседании Евгения заявила, что доказательства отсутствуют, а само дело нужно аннулировать, так как оно сфабриковано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Молдавия может оказаться вовлечена в украинский конфликт.