Не ваш человек? Почему в здоровых отношениях скучно

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 41 0

Эмоциональные всплески в нездоровых отношениях вызывают зависимость

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen; 5-tv.ru

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Бывает, что рядом с нынешним партнером пресно и однообразно — не то, что с тем бывшим.

Здоровые отношения могут казаться скучными, если за плечами горький опыт. Причина на поверхности: эмоциональные всплески в деструктивных романах вызывают зависимость. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Евгения Александровна.

«Здоровая любовь — это действительно скучно, потому что все максимально понятно. Ты знаешь, где твой мужчина, знаешь, что будет завтра. Знаешь, что у вас будет вечером. Вы ничего друг от друга не скрываете», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в здоровых отношениях у партнеров нет причин скрывать друг от друга какие-либо аспекты своей жизни. Они могут провести время вместе, а затем заняться своими делами — например, чтением или мониторингом социальных сетей. Многим такой расклад действительно покажется скучным.

«Вам не нужно качать эмоциональные качели, эмоционально друг от друга чего-то добиваться. Вы и так знаете, что вы в безопасности. Вы оба знаете, что любите друг друга. Оба знаете, что можете доверять друг другу, потому что есть уважение, есть любовь», — добавила психолог.

Эмоциональные качели можно описать двумя словами: нестабильно и непонятно. При таком формате отношений всегда отсутствует конкретика. Опасно строить планы не то, что на завтра — порой не можешь угадать, что тебя ждет через час.

«Возможна новая истерика, новые претензии, новые выяснения отношений», — уточнила Евгения.

Она объяснила, что такая динамика отношений вызывает эмоциональную зависимость. Подобные всплески разрушительны, однако их начинает «не хватать» в отношениях со здоровым партнером — отсюда и чувство, словно с ним скучно.

Из этой ситуации один правильный выход: пережить. Крепкая связь с достойным партнером не должна разрушаться из-за остаточного влияния неудачных отношений.

«В здоровых отношениях куда комфортнее, куда лучше, куда больше любви. А в эмоциональных качелях есть большая вероятность, что любви даже и нет», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережить расставание с любимым человеком.

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