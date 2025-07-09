«Левое сборище»: отец Фриске прокомментировал скандальный вечер в честь Жанны

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 11 0

Родители Жанны Фриске не препятствовали проведению мошеннического концерта

«Левое сборище»: отец Фриске прокомментировал скандальный вечер в честь Жанны

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подруга исполнительницы молча сбежала с мероприятия.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир поделился своим мнением относительно праздника, организованного в день рождения его дочери. Об этом он рассказал в беседе с изданием Starhit.ru.

По словам мужчины на мероприятии из тех, кто близко знал исполнительницу, была только ее подруга, певица Наталия Гулькина. При этом звали и самого Владимира, и бывшую солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову, но они отказались там появляться.

Второй год подряд мероприятие вызывает множество негативных отзывов от тех знаменитостей, которые на него приглашены.

После события Гулькина в подробностях рассказала, что происходило на вечере. Женщина покинула место молча, не дождавшись объяснений от организаторов. При этом родитель Жанны поделился, что не принял приглашение, поскольку понял, что причастные к концерту нечисты на руку.

«Я не хочу говорить об этом. Это какое-то левое сборище, не имеющее никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники организовали его. Поэтому никто не отозвался на их приглашения. Можете позвонить им», — пояснил Владимир.

Пользователи сети удивились позиции родных Фриске, ведь они никак не препятствовали проведению скандального вечера, хотя у них есть полное право подать в суд на организаторов. Сестра Жанны тоже не стала бороться с недобросовестными людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске попала в больницу.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.17
-0.55 91.42
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Левое сборище»: отец Фриске прокомментировал скандальный вечер в честь Жанны
22:30
«Уже пора»: Богданова освободили от должности замглавы МИД РФ
22:09
Почему снятся кошмары и как с ними справиться
21:47
Большой еврофутбол: «Зенит» готовится сыграть со швейцарским клубом «Сьон»
21:35
Эстония может заблокировать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза
21:04
Кампания запугивания: кто взрывает суда, связанные с российским нефтегазом

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025