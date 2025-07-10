Юру Борисова утвердили на роль в фильме про разработчика OpenAI

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Он может сыграть сооснователя компании.

Юру Борисова утвердили на роль в фильме про разработчика OpenAI

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актер Юра Борисов утвержден на роль в кинокартине итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Artificial» об основателях компании-разработчика сервиса ChatGPT OpenAI. Об этом стало известно из материала издания Variety.

Пока точно не известно, какая именно роль досталась Борисову, информация не разглашается студией Amazon. По предварительным данным, он может сыграть сооснователя компании Илью Суцкевера.

В основе сюжета сложный период для сервиса в 2023 году. Тогда основателя и генерального директора компании Сэма Альтмана отправили в отставку, но быстро вернули в штат из-за конфликта с советом директоров.

Помимо Борисова на главные роли в фильме могли рассматриваться актеры Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. Уточнялось, что работать над фильмом, вероятно, начнут этим летом, а съемки состоятся в Сан-Франциско и в Италии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии. Также до этого он подписал контракт с крупнейшим агентством Голливуда United Talent Agency (UTA), базирующемся в Лос-Анджелесе и представляющим интересы таких знаменитых артистов, как Бенедикт Камбербэтч, Тимоти Шаламе, Синтия Эриво и Майки Мэдисон.

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