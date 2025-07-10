Британия и Франция объединят усилия в производстве ракет Storm Shadow
Стармер и Макрон подпишут соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru
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Стармер и Макрон также подпишут декларацию о расширении связей в сфере ядерного оружия.
Европейцы готовятся передать режиму Зеленского новую партию вооружений. Британия и Франция закажут для Украины еще больше ракет Storm Shadow. А вместе с тем займутся их глубокой модернизацией.
Кроме того, Париж и Лондон усиливают спекуляции на теме ядерного оружия. Уже сегодня Стармер и Макрон планируют подписать совместную декларацию. Таким образом, единственные в Европе обладатели ядерных боеголовок усилят военное сотрудничество в этой сфере. Оправдывают это уже привычными заявлениями о мнимой угрозе со стороны России.
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