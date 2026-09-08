На дне Ладоги обнаружили автокараван времен Великой Отечественной войны

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Технику могли перевозить на борту «ладожского «Титаника».

Фото, видео: ВКонтакте/Дайвинг клуб подводного плавания "Диво"/divoorel; 5-tv.ru

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Еще одно свидетельство страшных первых дней блокады обнаружили дайверы на дне Ладожского озера. Под водой на глубине 30 метров более 80 лет пролежал целый автокараван времен Великой Отечественной войны.

Среди них — черный ЗИС и красный американский суперкар. Весь транспорт хорошо сохранился. Эксперты предполагают, что технику перевозили на борту так называемого «ладожского «Титаника».

«Вероятно, эти автомобили были сброшены с баржи № 752. Все это происходило в ночь с 16 на 17 сентября, когда в момент шторма баржа была сильно перегружена. И, со слов очевидцев, автомобили были сброшены в Ладогу», — сказал руководитель подводного клуба «Диво» Сергей Куликов.

На борту баржи находились эвакуированные жители Ленинграда, курсанты и выпускники ряда военных училищ. Всего судно перевозило около полутора тысяч человек. После катастрофы удалось спасти лишь часть пассажиров.

Теперь по найденным машинам специалисты пытаются восстановить историю последнего рейса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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