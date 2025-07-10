В Москве прощаются с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 49 0

Похоронить его планируют в Санкт-Петербурге.

В Москве прощаются с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

Фото: © РИА Новости/София Лозгачева

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В Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве проходит церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Его планируют похоронить в Санкт-Петербурге. Об этом ранее сообщил источник 5-tv.ru.

На церемонию, которая пройдет в прощальном зале больницы, приехал и министр транспорта Андрей Никитин.

Тело бывшего главы Минтранса было обнаружено сегодня в подмосковном Одинцово. Как рассказали корреспонденты «Известий» с месте происшествия, труп лежал неподалеку от стоянки, где был припаркован его автомобиль Tesla.

Основная версия следствия о случившемся — самоубийство.

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Образование получил в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины». Выпустился в 1995 году. В 2008-м также освоил специальность «государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии государственной службы (в настоящее время является частью РАНХиГС при Президенте РФ — Прим. ред.).

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. С 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 218 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.

С 14 мая прошлого года по 7 июля 2025-го работал Министром транспорта РФ.

 

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