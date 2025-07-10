Каникулы с пользой: в Москве открывается проект «Лето моей карьеры»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Ребята смогут на практике узнать о современных профессиях, посетить ведущие предприятия города и развить универсальные навыки.

Каникулы с пользой: в Москве открывается проект «Лето моей карьеры»

Фото: 5-tv.ru

10 июля в Москве начинает работу ежегодный профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры», организованный городской службой занятости населения. В этом году участники смогут познакомиться с 30 востребованными профессиями — от программирования и дизайна до сферы услуг.

«Проект “Лето моей карьеры” — это уникальная возможность для подростков познакомиться с современными профессиями на практике. Ребята смогут посетить ведущие предприятия столицы, принять участие в профессиональных тренингах и деловых играх, а также развить универсальные навыки. В этом году мы добавили новые перспективные направления. Например, в школе “Модельер-стилист” ребята научатся работать с тканями и создавать модные эскизы, “Логист” познакомит с управлением товарными потоками, в школе “Повар-кондитер” подростки освоят приготовление разнообразных блюд, а будущие бариста — искусство приготовления кофе — от классического капучино до самых необычных напитков. Молодые люди смогут завести полезные знакомства и осознанно подойти к выбору будущей специальности», — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

В проекте еще можно поучаствовать. Документы принимают до 16 июля. Занятия будут проходить в две смены с понедельника по пятницу в специализированном центре занятости «Моя карьера» и на площадках московских колледжей — с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00. Это позволит участникам выбрать наиболее удобный график посещения. Зарегистрироваться можно на сайте. Подростки выберут одну из профильных школ по 30 направлениям: графическому дизайну, дизайну интерьера, аддитивным технологиям, информационным системам и программированию, обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем и многим другим.

Программа длится три с половиной недели. В четверг, 10 июля, — торжественное открытие, а на следующий день состоится первый тренинг по командной работе. Вторая неделя сочетает профессиональные занятия в профильных школах с тренингами по формированию проектного видения и развитию ответственности. На третьей неделе продолжится углубленное обучение в профшколах, дополненное фестивалями, играми и проектными сессиями для практического закрепления навыков. Финальную неделю посвятят практике — экскурсиям в компании, публичным выступлениям и презентации итоговых проектов.

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