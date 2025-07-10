«У нас железное алиби»: адвокат баскетболиста Касаткина о его судьбе

Спортсмен находится в изоляторе и лишен возможности тренироваться.

Российский баскетболист Даниил Касаткин подозревается в совершении киберпреступления, а не обвиняется. Есть мнение, что он был посредником. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат спортсмена Владимир Саруханов.

Адвокат Касаткина Фредерик Бело добавил, что спортсмен является жертвой грубой судебной ошибки. Все, что сделал Даниил — воспользовался подержанным компьютером, не сменив учетную запись пользователя.

«В момент инкриминирования ему преступления Даниил был действующим баскетболистом и ездил по всей России, а также принимал участие в играх. Кроме того, я завизировал у нотариуса, а сейчас перевожу на французский язык все его статистические выкладки. В этом у нас железное алиби», — объяснил Саруханов.

Баскетболист находится под стражей с 23 июня, ему грозит экстрадиция в США. Адвокат также рассказал об условиях, в которых находится Даниил. Из минусов — изолятор и отсутствие доступа к спортивной площадке. Зато положены звонки, спортсмен постоянно общается со своей невестой Анной.

«Это все же старая Европа, за какими-то базовыми человеческими правами они следят», — отметил Саруханов.

Пребывание в изоляторе мало что может скрасить. Даниил стеснен в движениях. Он пользуется прогулками, но отсутствие полноценных тренировок дает о себе знать. Саруханов отметил, что в столь сложной ситуации баскетболист не падает духом.

Касаткин смог увидеться со своей возлюбленной в суде, им разрешили обняться. Адвокат рассказал, что девушка очень поддерживает баскетболиста и не планирует уезжать.

«Как декабристка будет рядом с ним!» — заключил Саруханов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольство РФ занимается арестом баскетболиста Касаткина в Париже.