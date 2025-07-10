Министр обороны РФ вручил героям СВО «Золотые Звезды»

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Андрей Белоусов вручил награды героям СВО

Фото, видео: ruptly; 5-tv.ru

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

Отличившихся в ходе спецоперации военных наградили в Москве. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

«Золотые Звезды» вручил глава военного ведомства Андрей Белоусов. Министр поблагодарил офицеров за выполнение задач и пожелал дальнейших успехов.

Среди награжденных были командиры штурмовых подразделений. Со своими боевыми товарищами они освобождали населенные пункты и брали вражеские укрепления.

«Каждый командир скажет о своем личном составе — это одни из самых лучших штурмовиков на данный момент. У парней -боевой настрой. У меня получается, можно сказать, сборная России, начиная от Калининграда и кончая Сахалином. Люди очень ждут от нас этой сильной победы, и донецким вот этим духом бойцы тоже наполняются. И стараются приблизить ее быстрее», — рассказал лейтенант, Герой России Максим Ферар.

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Министр обороны РФ вручил героям СВО «Золотые Звезды»

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