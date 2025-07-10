Глава Гагаузии прибыла на закрытые слушания по продлению домашнего ареста

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 39 0

Суд в Молдавии продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Василий Мойсеенко; 5-tv.ru

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Поддержать Евгению Гуцул пришли неравнодушные граждане.

Закрытые слушания по продлению домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул начались в Кишиневе. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Возле здания суда собрались люди, которых дело Гуцул не оставило равнодушными. Поддержать Евгению граждане пришли с плакатами.

Сообщается, что политический деятель рассказала, что судья по ее делу взял самоотвод. 9 июля адвокаты Гуцул вышли с требованием об отводе судьи, так как Евгения настаивала на его предвзятости. Однако ходатайство было отклонено. Тогда глава Гагаузии объявила, что убегать никуда не планирует и не станет бросать свой народ.

По итогам заседания домашний арест главе Гагаузии продлили на 30 суток. 

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. 28 марта она была арестована, а 9 апреля ее перевели на домашний арест. Против нее возбудили уголовное дело о якобы нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Прокуратура запрашивает для главы Гагаузии девять лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд над Евгенией Гуцул — пример беспредела властей Молдавии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ.

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