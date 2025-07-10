Волочкова посоветовала Мамаевой лечь в психбольницу: «Капать препараты от зависти»

Спор о красоте между представительницами российского шоу-бизнеса не заканчивается.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова посоветовала модели Алане Мамаевой лечь в психиатрическую лечебницу. Об этом балерина рассказала в интервью изданию VOICE.

Ранее экс-супруга футболиста Павла Мамаева высказалась, что Волочковой не помешает сделать пластическую операции. По ее мнению, артистка с помощью хирургического вмешательства стала бы выглядеть лучше. Тогда Анастасия решила не отмалчиваться и ответить.

«Я даже не знаю эту женщину. Посоветуйте ей от моего имени лечь в психиатрическую больницу. Может, ей это поможет как-то. Ей нужно капать препараты от зависти», — сделала свой ход Волочкова.

В свою очередь Алана в рамках программы «ШБ-шоу» в беседе с журналистом Герой Иващенко заявила, не хотела обидеть балерину.

«На самом деле я не хотела ее обидеть, вообще ни в коем случае. Я даже сочувствую, что она так отреагировала. Я абсолютно без злых умыслов это сказала. Но если смотреть объективно, в моем понимании красоты она могла бы выглядеть лучше. Я сделала это с благими намерениями — сказала, что было бы круто, если бы она сделала пластику», — объяснила модель.

Мамаева пояснила, что у нее есть удачный опыт пластических операций и она может дать Волочковой контакты опытных хирургов. Алана также посоветовала артистке не отказываться от их помощи врачей, так как у нее есть возможность выглядеть в сто раз лучше, чем она выглядит сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алана Мамаева пожаловалась на лишний вес.