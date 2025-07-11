«Обожаю вкусное»: балетмейстер Владимир Васильев раскрыл секреты здоровья

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Балетмейстер Васильев: при большой физической нагрузке можно есть все

85-летний балетмейстер Васильев раскрыл секреты здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Народной артист СССР в этом году отметил юбилей — 85 лет.

Физическая нагрузка позволяет есть все, что хочется. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал 85-летний балетмейстер, народный артист СССР Владимир Васильев.

По словам балетмейстера, он никогда не следил за своим питанием, признался, что у него в этом просто не было необходимости.

«У кого, конечно, как. Некоторым необходимо придерживаться правильного питания. А я обожаю есть, пить. Я обожаю все самое вкусное. У меня нет такого, что я могу себе позволить только вот эти продукты или другие. Я люблю жирное, острое», — поделился Васильев.

Однако он уточнил, что так относиться к еде можно только при наличии большой физической нагрузки, которая в жизни артиста присутствовала всегда.

Он даже после 80 лет выходил и танцевал на сцене. Последний раз был задействован в постановке три года назад.

Но возраст берет свое, недавно Васильеву сделали несколько операций. На вечере, посвященном памяти его супруги, балетмейстер не заметил края сцены и упал. После этого потребовалось хирургическое вмешательство и реабилитация. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Балерина Сташкевич получила звание заслуженной артистки России.

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