«Наглая ложь и клевета»: Губерниев отреагировал на задержание баскетболиста Касаткина
Губерниев призвал поддержать задержанного во Франции баскетболиста Касаткина
Фото: © РИА Новости/Мария Девахина
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По мнению комментатора, Москва должна помочь задержанному во Франции спортсмену.
Россия должна помочь баскетболисту Даниилу Касаткину, которого задержали по запросу США во Франции. Об этом 5-tv.ru заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
По мнению Губерниева, спортсмен заслуживает всесторонней поддержки. Кроме того, в дело непременно должно вмешаться посольство РФ.
«Так или иначе, есть презумпция невиновности, может вообще это наглая ложь и клевета. Поэтому я также хочу выразить надежду, что следствие будет объективным. Ну и, конечно, мы, как бы там ни было, своих людей за границей в обиду не должны давать», — сказал комментатор.
Губерниев удивлен, что Касаткин не знал о проблемах с правоохранительными органами США и поехал во Францию, где может быть экстрадирован.
Адвокат Касаткина Фредерик Бело в беседе с 5-tv.ru объяснил, что баскетболист является жертвой грубой судебной ошибки. Он находится под стражей с 23 июня. Условия суровые: изолятор и отсутствие доступа к спортивной площадке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольству РФ не предоставили доступ к задержанному баскетболисту Касаткину.
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