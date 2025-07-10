Директору МХАТ имени Горького Кехману предъявили обвинение по делу о растрате

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 30 0

По предварительным данным, дело о растрате связано с реконструкцией сцены театра.

Директору МХАТ имени Горького Кехману предъявили обвинение по делу о растрате

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение по делу о растрате. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно данным, обнародованным на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, директор МХАТ задолжал почти 18 миллиардов рублей. Сообщается также, что в отношении культурного деятеля открыто шесть исполнительных производств по долгам за кредиты.

Сегодня днем стало известно, что у Кехмана обнаружен долг по кредитам. Накануне же у него провели обыски. По предварительным данным, дело связано с растратами при реконструкции сцены МХАТа. В театре прошли обыски, а Кехмана доставили в СУ на допрос — тогда еще в качестве свидетеля, он не был задержан.

 Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор МХАТ имени Горького и худрук Михайловского театра Владимир Кехман рассказывал в интервью «Известиям» в 2021 году о планах по ремонту исторического здания театра. Тогда он заявил, что надеется закончить все работы в быстром темпе и и рассчитывает «установить финансовую дисциплину».

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