«Победа Наташи Рей»: суд оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Суд оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку Наташу Рей

Суд оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку Наташу Рей

Фото: Reuters/Blondet Eliot/ABACA

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В 2021 году девушка опубликовала материал, в котором выдвинула теорию о смене пола первой леди Франции.

Журналисту Наташу Рей оправдали в суде Парижа. Она проходила по делу о клевете на первую леди Франции Брижит Макрон, которую девушка в своей статье назвала мужчиной. Об этом сообщил адвокат Рей Франсуа Данглеан в социальной сети X (бывший Twitter).

«Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей», — поделился представитель защиты.

По словам адвоката, его клиентка планирует подать прямой иск против Брижит и ее брата Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенничестве во время судебного процесса.

В 2021 году журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рей во французском издании «Факты и документы» выдвинули теорию о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона на самом деле мужчина, который сменил пол. Они утверждали, что Брижит умерла в детстве, а ее место занял брат Жан-Мишель. Согласно теории, он отучился в Алжире, где его завербовали тайные агенты. А после возвращения на Родину Жан-Мишель в облике Брижит добрался до Макрона и через него начал оказывать влияние на власти страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд над Рей является журналистским преследованием со стороны властей Франции. Такое мнение высказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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