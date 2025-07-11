К годовщине трагедии опубликован протокол допроса члена отряда «Ворон» Ивана Васюка.

Официальный день памяти жертв Волынской резни — 11 июля. Традиционно, каждый год из советских архивов рассекречивают документы, касающиеся этой трагедии.

Вот еще один протокол, который теперь может прочитать каждый. Допрос некоего Ивана Васюка из отряда «Ворон». Он рассказывает как лично казнил 19 человек, в том числе пятерых детей. А на счету его банды всего около полутора тысяч смертей мирных жителей. Вот они признания бандеровцев в открытом доступе. Прочитать может любой. При желании даже президент Украины Владимир Зеленский.