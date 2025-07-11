Это произошло на сватовском направлении.

Проводя эвакуацию раненого сослуживца на сватовском направлении, бойцы армии России читали ему стихотворение Владимира Орлова «Родное». Его же произносил и главный герой фильма «Брат-2».

Кадрами с Народным фронтом поделились бойцы, которым помогают Народные полки «Масксети-33».

Стихотворение бойцы использовали для того, чтобы их товарищ не потерял сознание. Уточняется, что боец выжил и поправляется после полученных ранений.

Стихотворение «Родное» было написано советским поэтом и драматургом Владимиром Орловым. Впервые оно было опубликовано в учебнике по интегрированному курсу русского языка для первого класса. Поэт воспевает самое важное для каждого из нас: тропинку, лесок, речку и голубое небо.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома.