ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

ВСУ потеряли за сутки свыше 1 310 боевиков.

ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны РФ. 

ВС России поразили склад боеприпасов, места хранения ракетного вооружения и пункты временной дислокации ВСУ. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 310 боевиков.

Российские средства ПВО сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и 185 беспилотников самолетного типа, добавили в ведомстве. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР.

+31° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
78.17
-0.55 91.42
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
Пикник на воде: чем могут быть опасны лодки с грилем
12:26
Лавров: непростая ситуация в мире требует постоянного диалога России и КНР
12:26
В Минфине поддержали выдачу семейной ипотеки только по месту регистрации
12:15
«Система перегружена»: как переработки меняют структуру мозга
12:03
ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве
12:02
Штормовое предупреждение: рекордное за 70 лет количество осадков выпало в Чите

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025