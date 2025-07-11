Перехват сигнала: хакеры научились взламывать беспроводные наушники

Хакеры научились взламывать беспроводные наушники. Как сообщают "Известия", это нужно чтобы украсть данные с подключенных к ним смартфонов и планшетов.

Кибер-преступники получают доступ к разговорам и спискам контактов. Кроме того, они могут через Bluetooth загружать на устройство вредоносные программы. Зачастую жертвами взлома становятся люди, обладающие ценной информацией. В том числе журналисты, чиновники, бизнесмены.