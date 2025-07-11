Ничего святого: в Литве хотят узаконить уничтожение памятников героям ВОВ
В Литве хотят узаконить уничтожение памятников героям Великой Отечественной
Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Welscher; 5-tv.ru
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Соответствующий закон прорабатывает Минкульт страны.
Литва готовится сделать еще один шаг к узаконенному надругательству над памятью советских воинов. Новый документ сейчас прорабатывает Министерство культуры.
Если его примут, органы местного самоуправления смогут сами принимать решения об уничтожении памятников героям Великой Отечественной войны. А заодно переносить захоронения солдат за пределы городов.
Причем именно на местах требуют таких радикальных мер. Так, мэр провинциального Шауляя целый год давил на Минкульт, чтобы там ускорили работу над документом.
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