«Символ надежды»: Белый дом опубликовал постер с Трампом в образе Супермена
Белый дом опубликовал постер с Трампом в образе Супермена
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
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Картинку сопровождает подпись: «Правда, справедливость и американский путь».
Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена. Соответствующий постер размещен в официальном аккаунте резиденции в социальной сети X.
THE SYMBOL OF HOPE.— The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025
TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.
SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq
На иллюстрации американский лидер взымает вверх в знаменитом плаще супергероя.
«Символ надежды. Истина. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», — говорится в посте.
Кстати, это не первый раз, когда Дональд Трамп примеряет на себе образ известного вымышленного супергероя. Например, в начале мая текущего года в день франшизы «Звездные войны» Белый дом также показал необычный постер с американским президентом. Тогда лидера США должны были представить в положительном ключе, однако авторы изображения перепутали цвет меча героя, поэтому в итоге Трамп был показан в образе злодея.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп нашел способ облегчить победу России. Кроме того, в ходе своего выступления глава Белого дома подчеркнул, что он намерен нормализовать отношения с РФ.
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