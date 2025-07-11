Группа из Владимира «Рекорд оркестр» исполнила песню «После войны» в рамках трибьюта «Любэ»

Она написана на стихи Михаила Андреева, автором музыки выступил Игорь Матвиенко.

Группа из Владимира «Рекорд оркестр» исполнила песню «После войны» в рамках альбома «Любэ 35. Все опять начинается. Трибьют».

Текст к «После войны» был написан поэтом Михаилом Андреевым. Он один из тех авторов, кто пишет специально «под» народного артиста РФ Николая Расторгуева. Исполнитель обязан такому сотрудничеству уникальным навыком не просто петь на сцене, а вести доверительный диалог со слушателями, словно обращаясь к каждому лично.

Фото, видео: Владимир Песня; Пресс-служба группы «Любэ» 5-tv.ru

Андреев рассказал, что текст «После войны» долгое время лежал у композитора Игоря Матвиенко. Поэт был уверен, что из этих строчек не получится музыкального произведения — мол, текст слишком «плотный».

«А Игорь такую музыку в итоге написал оригинальную, сдвигающую будто слова в сторону. И ритм разбил, доли слов. Мне нравится эта песня, слушаешь и просто замираешь. В ней удачное сочетание слов и музыки. А тут для меня неожиданно, как раскрылся этот текст с музыкой, Игорь нашел гениальное решение», — рассказал поэт.

По словам Андреева, «После войны» — песня, отражающая романтику взрослого человека. Она показывает, как после войны хочется тишины, демонстрирует тоску по любви.

«Это самое правдивое произведение на свете», — заключил Андреев.

Расторгуев добавил, что ему очень понравилась песня «После войны». По словам исполнителя, отличительные черты композиции — хороший ритм и блестящая аранжировка.

«Немножко мудреный в некоторых моментах, но это Андреевская такая „штучка“, он любит немножко „завернуть“», — сказал Расторгуев.

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