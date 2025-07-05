«Истинный голос России»: Олег Газманов перепел хит группы «Любэ»

Народный артист РФ выразил надежду, что не разочарует поклонников исполнением трека «Не валяй дурака, Америка!» в рамках альбома-трибьюта.

Голос народного артиста РФ и несменного лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева является истинным и неповторимым для россиян. Таким мнением поделился народный артист РФ Олег Газманов.

Именно исполнителю хита «Мои ясные дни» представилась честь спеть одну из композиций Расторгуева для альбома-трибьюта группы «Любэ». Газманов подарит стране новую версию песни «Не валяй дурака, Америка!».

«Не валяй дурака, Америка!» спеть непросто, потому что голос Николая Расторгуева неповторим — истинный голос России. Но я очень старался, и, надеюсь, не разочарую поклонников Николая. Поздравляю всех причастных с выходом трибьюта и желаю новых творческих побед!» — поделился Олег Михайлович.

Газманов поблагодарил Николая Вячеславовича за то, что он отлично исполнил песню «Дороги» к его 70-летию четыре года назад. Участие в трибьюте он назвал возможностью ответить тем же.

Он отметил, что с Расторгуевым и продюсером «Любэ» Игорем Матвиенко их многое объединяет. Во-первых, группа «Эскадрон», в которой раньше пел Газманов, и коллектива «Любэ» стали популярны в одно и то же время — в конце 80-х годов. Во-вторых, сейчас артисты смотрят в одном направлении и создают собственные проекты на радиостанциях.

Сам Расторгуев рассказал, что «Не валяй дурака, Америка!» была шуткой, которая вышла из-под контроля, и «завирусилась» не только в России, но и за ее пределами. К названию первоначально многие отнеслись слишком серьезно, хотя артист отмечает, что это всего лишь песня и ее стоит воспринимать легче.

«Это была несколько эпатажная песня, она возникла как прикол. <…> А история начиналась интересно. Мы с Игорем Матвиенко были в Сочи, и у нас намечалась съемка в программе «Утренняя почта». Нужно было записать песню, которая еще не была в эфире, и сделать небольшой видеоролик. Запись происходила в гостинице, в номере Игоря. Там был большой туалет в кафеле. Я там и спел «Не валяй дурака, Америка!», в этой туалетной комнате». А затем под это «демо» для «Утренней почты» музыканты сделали смешное видео — несколько кадров сняли на пленку, остальное дорисовали», — поделился музыкант историей создания хита.

Видеоклип на песню попал на престижную европейскую премию MIDEM в 1994 году. Главный приз получила группа «Aerosmith», но «Любэ» жюри все равно отметили за юмор. Расторгуев рассказал, что эпатировал публику в Каннах тем, что выступал в гимнастерке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Князь исполнил песню «Батька Махно» в рамках трибьюта «Любэ».