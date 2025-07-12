Инженерия человеческих душ: фестиваль «В кругу семьи» отметил юбилей пополнением

Семья — это наши корни в глубину жизни, а кино о любви и единстве — шанс не иссушиться до жажды наживы и страсти. Может ли человек созидать без здоровых корней?

Кино формирует мотивацию — жить или не жить! Какие расколы настигли нетрадиционные взгляды, почему о любви к родине и супруге было не принято смотреть на большом экране и, для чего к символу международного кинофестиваля прибавился еще один медведь, — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru обсудили звезды театра и кино и специальные гости на открытии кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи»!

В день открытия у концертного зала «Миллениум» собрались три тысячи ярославцев и гостей из других городов, специально приехавших поддержать своих кумиров на красной дорожке! Среди них были: Федор и Виктор Добронравовы, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Сергей Горобченко, Валерий Баринов, Олег Тактаров, Оксана Сташенко, Яна Поплавская, Елена Захарова, Алла Юганова, Екатерина Копанова, Юлия Такшина, Ирина Медведева, Татьяна Другова, Татьяна Устинова и многие другие. А главным сюрпризом дня стал живой концерт Гоши Куценко с группой ГК.

Твоя судьба определяется качеством внутреннего фундамента — это образование и воспитание. Жизнь будет понятнее, а голова и сердце чище, если с детства в семье принято обсуждать хорошее кино и литературу. Почему? Есть два вида любви, которые транслирует человек. С молоком матери в ребенке поселяются безусловные чувства нежности — они часть божественного кода. Вторая форма заключена в осознании окружающего — фильмы, сериалы и книги о крепких семьях и поддержке, о любви к отечеству без жестокости и мрака, о ценности культуры и истории — это фактическое построение любви, которую уже можно понять и которая формирует поведение и личную мораль.

«Ребенок — это молодой побег на дереве. Может ли он жить без корней? Без ствола, без ветвей…» — рассуждает председатель издательского совета РПЦ, митрополит Климент.

Усталость от постоянного пользования гаджетами притупляет чувства и забирает остроту внимания. Наступает ментальная слепота! Но, все же, экран — часть нашей жизни. И смотреть правильное кино, которое объединяет и делает душу ярче — бесценно и очень полезно, в отличие от скроллинга коротких видео в одиночестве! Стресс можно снять и в сонастройке с близкими по духу людьми. Фестиваль «В кругу семьи» как раз и помогает продвигать в массы кино, развивающее интеллект и внимание.

«Мы очень устаем и у нас не хватает часто эмоций на наших ближних. А если и на них не хватает, то и себя обделяем. В этом году тема нашего фестиваля — увидеть ближнего!» — заявляет президент программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Наконец наступил раскол ценностей-паразитов! Помощник генерального директора ГК «Ростех» Юлия Воронова поделилась болезненным опытом отстаивания семейных устоев. По ее словам, еще 20 лет назад она доказывала, что семья — это важно, но в ответ слышала лишь смех. Никто не верил, но решение не предавать позицию за эти годы было верным, ведь сейчас семья — это модно. Кино про традиционную любовь — востребовано!

Международный кинофестиваль не ставит рамки и границы ни для кого. Российская культура сейчас на том этапе, когда к ней тянутся, в том числе и представители разных стран. И все потому, что любовь, которую мы транслируем через экраны очень притягательна!

Представители Болливуда признались, что им близки русские ценности из-за схожести с культурой Индии. Открытые сердца и искренность — вот, что подкупает.

В течение фестиваля зрители посмотрели 157 картин короткого и полного метра из 43 стран: России, Китая, Турции, Южной Кореи, Италии, Индии, Ирана, Мексики, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Эфиопии и Сенегала. Смешные и философские, комедии и драмы — разные по жанру и проблематике — все они были о семье, о том, как живут современные родители, дети и родственники в разных странах.

«Те фильмы, которые здесь представлены говорят не о наживе, не о страсти, а о любви!» — утверждает митрополит Климент.

Ключевой критерий фестиваля, конечно, же — попадание в чувства. Никаких топорных сюжетных линий. Фильмом нужно жечь сердца. А любовь «как в кино» должна транслировать здоровую реальность.

Федор Добронравов как раз один из примеров сильных образов и заразительной игры любовных отношений. Хотел ли бы он еще раз воплотить на экране большую семью и подарить зрителям заряд дофамина?

«Конечно! Каждую секунду хочу! И буду! Сколько мне господь отмерил — буду! Другое дело, видят ли режиссеры дальние планы такие…», — признается народный артист России.

Юбилей фестиваля отметили пополнением еще одного медвежонка на эмблеме. Значит ли это, что любовь — плодотворна, утверждать не можем, но хотелось бы. Ведь не только революция есть двигатель процесса, но и крепкая семья!

«Медведь — ассоциация с Россией, символ Ярославля и кинофестиваля „В кругу семьи“. Знаете почему? Медведь означает преданность, а она может только множиться!» — рассуждает один из приглашенных гостей из Болливуда композитор Яан Ниссар Лоун.

Впервые в рамках фестиваля состоялась «актерская шапка» — творческая вечеринка лучших актеров и кастинг-директоров. Для начинающих выстраивать карьеру артиста — это хороший шанс стать замеченным, найти перспективные знакомства и проявить себя.

Жюри «актерской шапки» состояло из профессионалов киноидустрии: Игорь Твердохлебов (режиссер проектов «Чужие деньги», «Мажор», «Триггер»), Аня Мирохина (режиссер проектов «Доктор Вера», «Отмороженные», «Регби»), кастинг-директор Татьяна Конышева (проекты: «Раневская», «Молодежка. Новая смена», «Кровавая барыня»), Дмитрий Савельев, один из основателей «актерской шапки» и другие.

Особенно ценно было получить второй год подряд приветствие от президента России Владимира Путина в адрес участников и гостей.

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