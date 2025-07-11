В Польше растут антиукраинские настроения.

Антиукраинские настроения захлестнули Польшу. В одном из городов местный депутат сорвал украинские флаги со здания мэрии. Поляки, возмущаясь, что администрация не сделала этого в день памяти жертв Волынской резни, считают такое поведение актом унижением нации.

Сегодня в Польше вспоминают жертв зверств украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Однако в Евросоюзе признавать Волынскую резню геноцидом не спешат. Почему Брюссель закрывает глаза на историческую правду — разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Единственная церемония, на которой Зеленский и вся его свита, конечно же, не объявятся. И аплодировать им здесь никто не станет. Траурный марш к мемориалу в память о жертвах украинских националистов. Дурная слава — и вовсе не героям, а палачам.

Те самые «Шухевичи» и «Бандеры», ОУН, УПА. В честь которых в Киеве до сих пор называют улицы и проспекты. А Польша от их злодеяний кровью истекала.

«Я не раз думал, что бандеровская идеология никогда не возродится. А теперь еду на Волынь — и вижу черно-красные флаги. И сжимается сердце. Потому что я считаю: свобода, построенная на преступлениях — это свобода проклятая. Молодые украинцы должны это осознать», — рассказал свидетель Волыни Вальдемар.

«Волынская резня», «Кровавое воскресенье» — названия, которые, казалось, не нуждаются в пояснениях. Но в Европарламенте даже минуту молчания сегодня демонстративно отказались проводить.

Видимо, слишком уж неудобные исторические параллели для Брюсселя. В самый разгар немецкой оккупации, с лета 1943-го, именно украинские псевдоосвободители устраивали свои беспощадные этнические чистки польского населения

Массовые убийства детей, женщин, стариков, пытки и поджоги целых деревень.

«Погибло около десяти тысяч поляков только за то, что они были поляками. Это был геноцид с особой жестокостью», — отметил заместитель маршала Люблинского воеводства Марке Гжегож Войцеховский.

Впервые эта дата внесена в официальный польский календарь как «Национальный день памяти жертв геноцида». Отныне это закон, единогласно принятый в польском Сейме.

На это Киев молниеносно выступил с осуждением, а в украинском МИД хоть и соизволили прислать сегодня телеграмму, но жертвой выставили только самих себя.

«В то же время мы не забываем о многочисленных украинцах, которые стали невинными жертвами межэтнического насилия, политических репрессий и депортаций на территории Польши», — сказано в телеграмме.

Ни извинений, ни элементарного раскаяния.

«При нынешней украинской власти эти люди будут делать все, чтобы затянуть, скрыть, исказить или просто не допустить расследований», — подчеркнул председатель организации «Военные переселенцы» Ян Рудинский.

Президент Польши поведал, о реакции самого Зеленского на «Волынь» — каждый раз делает удивленный вид, будто впервые слышит, что такое вообще было.

«Сказал мне: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школах нас этому не учили», — рассказывал президент Польши Анджей Дуда.

Сколько опубликованных документов и свидельств, и сколько усилий, чтобы Киев хотя бы допустил к эксгумации останков жертв Волынской резни, происходившей, в том числе, на украинских территориях.

«Мы обязаны своим соотечественникам не только памятью, но и долгом извлечь их останки из ям смерти», — считает директор филиала Института национальной памяти в Люблине Роберт Деревенда.

А между тем, все эти невыученные Киевом уроки истории уже обернулись новой украинской реальностью: зигующие воины, нацбатальоны, характерные нашивки, свастика и героизация убийц.