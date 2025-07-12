Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу пешеходов в Москве

Полиция задержала водителя и пассажиров машины, въехавших в толпу людей на пешеходном переходе на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщает информационный портал МВД России.

«Лица, находившиеся в автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны», — отмечается в материале.

В ведомстве уточнили, что участники аварии были доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту ДТП на Бережковской набережной в Москве. По словам представителя ведомства, контроль за установлением всех обстоятельств ДТП, как и хода процессуальной проверки, возложен на прокуратуру Западного административного округа города Москвы.

Сегодня вечером автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Среди пострадавших, как сообщается, двое детей 8-10 лет. Степень тяжести травм уточняется. Виновник столкновения скрылся с места преступления. Всего, по данным Московской медицины, в результате ДТП пострадали пять человек.

Экстренные службы прибыли и работают для устранения последствий происшествия. Движение транспорта в районе аварии затруднено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рейсовый автобус врезался в остановившийся на проезжей части грузовик рядом с городом Домодедово на 37-м километре автодороги М-4 «Дон»