В ДТП рядом с Домодедово погиб водитель автобуса

Еще семь пассажиров обратились за медицинской помощью.

Рейсовый автобус врезался в остановившийся на проезжей части грузовик рядом с городом Домодедово на 37-м километре автодороги М-4 «Дон» в сторону Москвы. Водитель маршрутного транспорта погиб. Об этом сообщает полиция Московской области в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности», — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия погиб водитель автобуса. Всего в салоне находились 12 пассажиров, семь из которых обратились за медицинской помощью.

Сообщается, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке в сторону Москвы затруднено.

Судя по кадрам очевидцев, на место прибыл вертолет экстренных служб.

В начале июля сообщалось о еще одном ДТП с участием автобуса в районе Домодедово. В тот раз обошлось без жертв. Однако водитель одной из шести легковушек, с которыми столкнулся автобус, все же обратился за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Саратовской области, в городе Энгельсе автомобиль на огромной скорости снес пешеходов.