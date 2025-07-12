На территории поместья Джорджа Клуни во Франции произошел пожар

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

На территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни, расположенного во Франции, случился пожар. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В пятницу, 11 июля, произошел пожар в поместье американского актера Джорджа Клуни в (коммуне — Прим. Ред.) Бриньоль (департамент Вар)», — отмечается в материале.

Возгорание произошло в парке солнечных батарей, расположенном в поместье знаменитости. Уточняется, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем.

Джордж Клуни приобрел поместье Каданель в 2021 году за девять миллионов евро. Общая площадь резиденции составляет 172 гектара, на которых расположен загородный дом XVIII века площадью 900 квадратных метров на трех этажах, а также бассейн, теннисный корт, небольшое озеро, обширный сад, сосновый лес на холмах, оливковые рощи и пять гектаров виноградников.

Для безопасности имущества были установлены ворота с кодовым замком, высокий забор по периметру с камерами видеонаблюдения через каждые 15 метров.

Актер пока никак не прокомментировал информацию о пожаре.

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