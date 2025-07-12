Павел Дуров обвинил французские власти в «крестовых походах против свободы слова»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Предприниматель Павел Дуров: власти Франции мешают техническому прогрессу

Павел Дуров заявил о препятствии Франции свободе слова и техническому прогрессу

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Так основатель Telegram прокомментировал расследование в отношении соцсети Илона Маска.

Предприниматель и основатель платформы Telegram Павел Дуров считает, что власти Франции препятствуют проявлению свободы слова и технического прогресса в стране. Таким мнением миллиардер поделился у себя на странице в соцсети X.

«Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технического прогресса. Использование уголовных расследований вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — говорится в посте Дурова.

Так основатель Telegram прокомментировал материал Politico о расследовании во Франции в отношении соцсети Илона Маска X. Ранее компанию заподозрили в манипуляциях с алгоритмами с целью «иностранного вмешательства». Расследование началось после жалобы о распространении в соцсети Х ненавистнического, расистского и анти-ЛГБТ* контента, направленного на «подрыв демократии во Франции».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Павел Дуров дал совет будущим студентам.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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