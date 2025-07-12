Захарова: киевский режим ведет борьбу с детьми и совестью

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку ВСУ на стадион в Белгороде.

Захарова: киевский режим ведет борьбу с детьми и совестью

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Киевский режим с помощью атак на мирные территории ведет борьбу с детьми и совестью. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Комментарий был дан по ситуации с боевым нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стадион «Белгород-Арена». В здании на момент атаки проходили занятия. Из-за налета беспилотников произошло возгорание кровли. По предварительным данным, пострадавших нет. Также был атакован и второй социальный объект региона.

«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — поделилась она.

По ее словам, власти Незалежной решили придерживаться всех худших мировых практик «от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова ответила на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о компенсациях от РФ Украине. По его словам, Россия обязана выплатить другой стороне 500 миллиардов евро. Захарова высказалась, что Мерцу стоит достать калькулятор.

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