Трамп рассматривает многомиллионные поставки вооружений Украине

Деньги поступят из фонда, утвержденного Конгрессом в прошлом году при Байдене.

Действующий президент США Дональд Трамп намерен оказать Украине военную помощь на сотни миллионов долларов. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, окончательное решение в отношении данного вопроса еще не принято. Однако, если в итоге ответ будет положительным, то это станет первой военной помощью Киеву со стороны администрации Трампа.

Первые обсуждения о том, что Украине нужно оказать поддержку, прошли примерно через неделю после того, как Пентагон приостановил прежний пакет помощи Киеву. Тогда, к слову, американцы были готовы отдать тысячи артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов.

Решение о приостановке помощи Украине удивило многих в Белом доме. Несмотря на это, Трамп выступил с заявлением, что они скоро возобновят свою поддержку.

По данным источника Politico, рассматриваемая помощь может быть выделена из фонда, одобренного конгрессом еще при экс-президенте США Джо Байдене. Этот механизм, вероятнее всего, позволит передавать Украине вооружение из резервов американской армии. В фонде хранится порядка 3,8 миллиарда долларов.

Кстати, в статье также говорится, что решение Трампа возобновить помощь Украине негативно скажется на его отношениях с администрацией.

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