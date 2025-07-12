«Неинтересно без конфликта»: Надежда Бабкина высказалась о ссоре с Кадышевой

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

Народная артистка Надежда Бабкина опровергла слухи о конфликте с Кадышевой

«Неинтересно без конфликта»: Надежда Бабкина высказалась о ссоре с Кадышевой

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Артистки закончили один институт.

Народная артистка России Надежда Бабкина опровергла слухи о конфликте с другой народной артисткой Надеждой Кадышевой. Об этом она заявила в беседе с aif.ru.

«Надя Кадышева — прекрасная певица, исполняет авторские песни своего мужа Саши Костюка, и у нее это отлично получается. <…> Новый репертуар, видимо, потребовал нового сценического образа, на тему которого я и высказалась. Но журналистам без конфликта неинтересно», — поделилась певица.

Слухи о конфликте между народными артистками поползли после того, как Бабкина нелестно высказалась о «новом репертуаре» Кадышевой. Однако певица подчеркнула, что тогда речь шла исключительно о сценическом костюме, а не о «пении и репертуаре». Также она напомнила, что обе артистки окончили один институт — академию музыки имени Гнесиных. К тому же и учились они у одного педагога Нины Мешко.

По словам Бабкиной, конфликт между артистками раздули журналисты. Певица подчеркнула, что эту историю периодически вспоминают, «если рейтинг нужен». Бабкина же отметила, что они с Кадышевой «прошлым не живут».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Надежда Бабкина удивила подписчиков в соцсетях новым снимком с концерта в Костроме, где она предстала с абсолютно ровной кожей.

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