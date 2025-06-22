Совершенно не узнать: Надежда Бабкина поразила поклонников кожей без морщин

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

На новом снимке Надежда Бабкина выглядит помолодевшей

Совершенно не узнать: Надежда Бабкина поразила поклонников кожей без морщин

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Внешний вид исполнительницы впечатлил фанатов.

Народная артистка России Надежда Бабкина удивила подписчиков в соцсетях новым снимком с концерта в Костроме, где она предстала с абсолютно ровной кожей. Неужели звезда сделала пластику?

На фото исполнительница одета в национальный костюм, а в руке у нее казачья шашка. Вероятно, ее запечатлели в момент перед выходом на сцену в рамках фестиваля «Песни России». Певицу в кадре сложно узнать, так как у 75-летней артистки нет ни одной морщины или пигментного пятна.

Сама Надежда Георгиевна уже признавалась, что к пластическим операциям относится положительно. Она поясняла, что поклонники увядающих артистов не любят.

Известно, что Бабкина прибегала к круговой подтяжке лица, блефаропластике.

«Да, существуют определенные риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанского, а во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам, у которых за плечами огромный опыт», — говорила она в интервью для WomanHit.ru еще в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Бабкина получила травмы во время концерта.

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