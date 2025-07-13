Глава Росаккредитации внезапно ушел в отставку после серии расследований «Известий». Официально сообщается, что Назарий Скрыпник после отпуска принял решение перейти на другое место работы, но, по данным источников из Минэкономразвития, куда входит Росаккредитация, оставить кабинет Скрыпник решил после разноса от министра, как раз по материалам наших расследований.

Росаккредитация отвечает в том числе за то, чтобы ввозимые из-за рубежа машины соответствовали всем техническим стандартам. Для этого надо получить в специальной лаборатории соответствующий документ — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). По закону для этого надо, чтобы импортное авто осмотрели непосредственно в лаборатории.

Однако, как выяснили «Известия», некоторые организации себя этим не утруждали и рисовали СБКТС просто так. Даже если машина была битой, после аварии и находилась не то что не в лаборатории, а даже не в России. Сколько таких липовых справок было выдано в масштабах страны — остается только догадываться.

Росаккредитация должна была контролировать работу подобных контор и закрывать мошенников. Но этого не происходило. То ли халатность, то ли… Но пока к следователям Скрыпника не вызывали.

Зато к ним зачастил в последнее время Владимир Кехман. Он руководит одновременно двумя крупными театрами — Михайловским в Петербурге как худрук и МХАТом Горького как гендиректор. По московской сцене и возникли вопросы. Там, как известно, третий год идет ремонт, и есть подозрения, что смета, по крайней мере на часть контрактов, была завышена.

По данным «Известий», Кехману предъявили обвинения в растрате. Но ни официальных заявлений от СК, ни комментариев от самого Кехмана до сих пор нет, что странно. Обычно Владимир Абрамович довольно подробно комментирует свои творческие и коммерческие планы.

Ну и, закрывая тему скандалов этой недели, нельзя не упомянуть о судьбе Романа Старовойта — бывшего министра транспорта. 53-летний чиновник после отставки покончил с собой. Его тело было обнаружено на автомобильной парковке. Решение свести счеты с жизнью выглядит тем более странным, что еще в июне он бодро отчитывался на ПМЭФ, сколько дорог предстоит построить и так далее. Была правда история, связанная с предыдущим местом работы — в Курской области, где Старовойт был губернатором пять с половиной лет. И которую оставил за три месяца до вторжения ВСУ в регион.

Его преемник на посту губернатора, вице-губернатор, руководитель корпорации развития Курской области и еще ряд чиновников и бизнесменов уже в СИЗО по обвинению в мошенничестве на строительстве оборонительных сооружений. Знал про это Старовойт, не знал? Участвовал, не участвовал? Ответы на эти вопросы экс-губернатор унес в могилу. Но его имени в списке обвиняемых точно не будет. С мертвого спроса нет. А с живых… Есть.