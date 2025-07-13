Борьба с сатанистами: поклонение дьяволу намерены приравнять к экстремизму в России

В РФ зафиксировано более 150 ритуальных убийств, связанных с разнообразными культами.

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о том, чтобы признать экстремистским в России «Международное движение сатанизма». Обращение поддержал Минюст. Рассмотрение иска намечено на 22 июля.

При том, что организации с таким названием нет, и речь идет о запрете не конкретной структуры, а идеологии как таковой. Скорее всего, Верховный суд иск поддержит, поскольку практика уже наработана.

Прежде по такой же схеме экстремистскими были признаны ЛГБТ* и уголовная субкультура АУЕ*. Где тоже не было единой или централизованной организации. Почему теперь под прицел попали сатанисты, похоже, объяснять тоже не нужно.

Псевдорелигия, ориентированная на поддержание и развитие в человеке пороков и вседозволенности, несет разрушение обществу. До этого экстремистскими признавались отдельные материалы и организации, такие как «Библия Сатаны»**, «Благородный Орден Дьявола»**, а тут решили «работать по площадям».

В России зафиксировано более 150 ритуальных убийств, связанных с разнообразными культами. Только за прошлый год в три раза выросло число магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов, ведьм и так далее. Сейчас их 800 тысяч человек, больше, чем всех православных священников и мусульманских имамов вместе взятых.

* — признаны экстремистскими и запрещены на территории России

** — книги признаны экстремистскими и запрещены на территории России