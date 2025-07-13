«Это ваша лень!» — Бородина унизила матерей с трудными детьми

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

Бородина назвала ленивыми матерей с трудными детьми

«Портал в ад»: Ксения Бородина разнесла мамочек в пух и прах

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Телеведущая призвала женщин лучше воспитывать своих наследников.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что нет неуправляемых детей, а есть ленивые мамы. Своими мыслями знаменитость поделилась в личном блоге.

«Меня такое лучше не спрашивать, а то я сейчас открою портал в ад. Я считаю, что это ваша лень! Занимайтесь воспитанием детей, что такое неуправляемый ребенок я не знаю. У меня есть двое детей! Они абсолютно разные, но все управляемые», — рассказала телеведущая.

Бородина отметила, что ее дети не растут в «дикой строгости», но и лишней заботы тоже не получают. По словам ведущей, они всегда понимают по взгляду, что делать можно, а что — «перебор». Также Ксения призналась, что всегда ведет диалог с детьми.

Телеведущая заявила, что летает с детьми с шести месяцев и всегда заранее готовилась к полету, «брала все необходимое». К тому же Бородина отметила, что ее выпад не относится к особенным детям.

В 2008-м телеведущая вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова, от которого родила дочь Марию. Однако семейная жизнь не задалась и они развелись. В 2015 году Ксения сыграла свадьбу с Курбаном Омаровым, от него телеведущая родила вторую дочь — Теону. Но и этот брак в итоге тоже распался.

Совсем недавно Бородина связала себя узами брака в третий раз с Николаем Сердюковым. Познакомилась пара прошлым летом на съемках реалити-шоу. Новый избранник младше жены на шесть лет. Подарит ли знаменитость ребенка новому супругу — покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тревожные звоночки в поведении мужа Ксении Бородиной Николая Сердюкова увидели подписчики звезды.

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