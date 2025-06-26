Даже не обнял: Бородина пояснила поведение Сердюкова на свадьбе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Ксения Бородина не ревнует мужа к подругам

Даже не обнял: Бородина пояснила поведение Сердюкова на свадьбе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Звезда негативно отнеслась к колким замечаниям поклонников.

Тревожные звоночки в поведении мужа телеведущей Ксении Бородиной Николая Сердюкова увидели подписчики звезды. Действия избранника прокомментировала сама дива в соцсети.

На кадрах свадьбы, которая состоялась три дня назад, было видно, как Николай чересчур тесно прижимался к подругам невесты. При этом родственники и друзья молодоженов мило улыбались. Поклонники Ксении попросили ее обратить внимание на это, поскольку саму жену мужчина и вовсе не обнял.

Замечания фанатов Бородина не поддержала. Она отметила, что Сердюков, напротив, старался не мять ее праздничное платье, касаясь минимально.

«Вы не задумывались, что, если обнять девушку в такой фате, будет очень больно, потому что все тянет вниз? Я уже не говорю о том, как мы укладывали ее для фото», — заявила знаменитость.

Она пояснила, что ревности к Николаю не испытывает.

«Он обнимал всех, как и меня пытались обнять все мужчины для фото, но их просили не делать этого из-за фаты!» — дополнила телеведущая.

Ксения Бородина и Николай Сердюков официально вступили в брак еще 4 июня, однако их торжественная часть состоялась лишь 23 июня в кругу их близких людей.

Ранее 5-tv.ru писал, почему звезды ополчились на нового мужа Ксении Бородиной.

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