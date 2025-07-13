В США рассекретят документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме

Документы, свидетельствующие о преследовании администрацией 46-го американского президента Джо Байдена людей, которых чиновники посчитали «внутренними экстремистами», будут рассекречены в США. Об этом заявила глава национальной разведки страны Тулси Габбард в ходе выступления на консервативной конференции Turning Point USA.

«Очень скоро будут рассекречены и обнародованы документы о том, как в первый день администрации Байдена, 21 января 2021 года, его помощник по национальной безопасности (Джейк Салливан. — Прим. ред.) выпустил служебную записку, фактически заложившую основу для преследований в отношении тех, кого они считали опасными внутренними экстремистами», — отметила Габбард.

Бывшая журналистка также уточнила, что «опасными» для режима считали людей, несогласных с политикой властей, а также тех, кто выступал против ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и опасались принудительной вакцинации своих детей в школах. По словам Габбард, неназванные «технологические компании» ограничивали свободу слова жителей США. Свои действия они оправдывали борьбой с внутренними якобы террористами.

«Мы должны разоблачить эту тактику глубинного государства, чтобы больше никогда не допустить повторения этой ситуации», — заявила глава нацразведки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-президент США Джо Байден работает над неким секретным проектом в Вашингтоне, по крайней мере политик посещает временный офис в столице ежедневно.