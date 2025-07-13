«Просто опубликуй»: Маск призвал Трампа обнародовать файлы по делу Эпштейна

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Маск: Трамп должен обнародовать фалы по делу Эпштейна

Маск призвал Трампа опубликовать файлы по делу Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Предприниматель уже делал заявление о том, что президент США фигурирует в материалах.

Президент США Дональд Трамп должен опубликовать материалы по делу погибшего финансиста Джеффри Эпштейна. Такой призыв миллиардер и предприниматель Илон Маск опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) сказал „Эпштейн“ полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — говорится в сообщении.

Маск уже делал заявление 5 июня о том, что президент Штатов фигурирует в материалах дела Эпштейна. По словам предпринимателя, именно поэтому они и не были до сих пор обнародованы. Однако через пару дней Маск удалил публикацию.

В начале прошлого года в поле зрение общественности попала первая часть «файлов Эпштейна». В ней были перечислены имена тех, кто «засветился» в деле финансиста. В том числе в документах значились экс-президент США Билл Клинтон, принц Эндрю и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Эпштейн умер в 2019 году в тюрьме, где ожидал начала суда по делу о склонении несовершеннолетних к проституции. По официальной версии, он покончил с собой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эпштейн отправил писателю Вулфу зловещее сообщение за несколько часов до смерти.

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