В Пекине началась встреча Лаврова и главы МИД Китая

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая в Пекине

В Пекине началась встреча Лаврова и главы МИД Китая

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Глава дипломатического ведомства РФ приехал в КНР для участия в заседании совета Шанхайской организации сотрудничества.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Китай, чтобы принять участие в заседании совета дипломатов — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава китайского МИД Ван встретил Лаврова в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Там политические деятели разместились в беседке для общения во время чайной церемонии. После этого переговоры сторон продолжатся за рабочим ужином.

В Китай Лавров прибыл после визита в КНДР. В Вонсане глава дипломатического ведомства встретился с лидером государства Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Цой Сон Хи. Сергея Лаврова из страны проводили почетным караулом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в дипломатическом туре Лавров посетил Малайзию. Там он встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии региональной организации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе разговора они подтвердили настрой стран на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций.

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