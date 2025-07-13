В московском цирке с шестиметровой высоты сорвался воздушный гимнаст

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 19 0

В настоящее время выясняются подробности инцидента.

В московском цирке с шестиметровой высоты сорвался воздушный гимнаст

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Воздушный гимнаст сорвался с шестиметровой высоты в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, сообщил источник 5-tv.ru.

У мужчины, согласно предварительным данным, диагностировали ушиб мозга, а также компрессионный перелом позвоночника.

В настоящее время выясняют подробности инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лифт с женщиной и ребенком сорвался в одном из многоквартирных домов на проспекте Наставников в Петербурге.

Как рассказала 5-tv.ru пострадавшая Ирина Усачева, вместе с дочерью она спускалась на лифте с 21-го этажа, когда спустя несколько секунд после начала движения кабина резко начала падать вниз.

Женщина успела нажать кнопку экстренной остановки, и лифт застопорился на 13-м этаже. Пассажирам удалось выбраться. По рассказам женщины, при движении лифта вниз ее и девочку бросало по стенкам кабины.

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