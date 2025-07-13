«Такое в первый раз»: Ваенга отменила летние концерты из-за проблем со здоровьем

Заслуженная артистка РФ уже месяц никак не может выздороветь.

Заслуженная артистка РФ Елена Ваенга объявила об отмене всех летних концертов, включая выступления 15–16 июля в Санкт-Петербурге, из-за продолжительных проблем с голосом.

По словам певицы, она уже месяц не может восстановиться после перенесенного ларингита и фарингита. Заболевание стало причиной потери голоса, что критично для артистки, которая категорически отказывается от использования фонограммы на сольных концертах.

«За мои 48 лет жизни такое в первый раз. Я болела неделю, две… Но, люди дорогие, чтобы я болела месяц… Меня лечат врачи. Я как на работу хожу на капельницы. Я уже отменила один концерт по причине, что мне нечем петь. Думаю, ладно, сейчас выздоровею… <…> Простите, пожалуйста!» — рассказала певица в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru уже писал о самочувствии Ваенги. Тогда она была вынуждена отменить свое участие в международном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В опубликованном обращении артистка выглядела изнуренной.

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