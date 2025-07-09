«Меня уже тошнит»: Елена Ваенга отменяет все концерты

Певица призналась в наличии продолжительной болезни.

Певица Елена Ваенга вынуждена из-за длительной болезни отменить все ближайшие концерты, включая выступление на международном фестивале «Славянский базар» в Витебске. Свое обращение она выложила в личном блоге в соцсетях.

«Дорогие люди, меня уже тошнит смотреть на саму себя больную в течение месяца. Болею с 14 числа. Отменено все, что только можно, вся работа, которая есть», — призналась певица, показывая, что находится под капельницей.

В своем видеообращении артистка выглядела довольно уставшей и изнуренной. Ваенга призналась, что чувствует себя лучше, но голос все еще не восстановился. Артистка принципиально не собирается использовать в своих концертных программах фонограмму, поэтому будет ждать полного выздоровления. Ваенга надеется вернуться на сцену до 15 июля.

До этого певица уже отменила концерт в Кремле, сказав, что ей просто «нечем петь».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина заявила о выступлении на МКС. На вечеринке Radio Monte Carlo артистка призналась, что после концерта заслуженного артиста РФ Леонида Агутина в самолете ей захотелось подняться еще выше — и выступить на Международной космической станции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.