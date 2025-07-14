Право на перерасчет: как сэкономить на ЖКХ во время отпуска

Не спешите выбрасывать билет — он может вам пригодиться для подтверждения отсутствия дома.

Россияне имеют право на перерасчет платы за услуги ЖКХ, если они отсутствовали в своем жилом помещении более пяти дней подряд. Это может быть связано с командировкой, дачным сезоном или отпуском. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

По словам Якубовского, принцип оплаты коммунальных услуг заключается в том, что они должны начисляться только за фактически потребленные ресурсы. Поэтому законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за услуги ЖКХ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении. Если человек отсутствует в квартире более пяти дней подряд, он имеет право на перерасчет с шестого дня отсутствия.

Перерасчет касается коммунальных услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета. Это, в первую очередь, касается холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, подать заявление на перерасчет и приложить документы, подтверждающие отсутствие: билеты на транспорт, командировочные документы, справку о временной регистрации в другом регионе, справку из больницы, документы о пребывании в санатории или пансионате.

Перерасчет производится за весь период отсутствия, начиная с шестого дня. Если в квартире установлены приборы учета, то начисления идут по их показаниям, и перерасчет не требуется.