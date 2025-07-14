«Бросают оружие и бегут»: мобилизованные боевики ВСУ не умеют стрелять

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Мобилизованные боевики ВСУ не знают, как стрелять

«Бросают оружие и бегут»: мобилизованные боевики ВСУ не умеют стрелять

Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Office

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В это время наши бойцы продолжают уверенное наступление.

Мобилизованные украинцы не понимают, как правильно стрелять, поэтому бросают оружие и сбегают. Об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным «Малой». Слова российского бойца привели в сообщении Минобороны РФ.

Такие «способности» боевики ВСУ показали во время взятия нашими бойцами под контроль поселка Карла Макса.

«В основном мобилизованные. Бывает, даже дядьки по 50 лет, или вообще 20-летние. Их территориальный центр комплектования схватили, две недели где-то в тылу подержали и сразу на передовую, на „закреп“. Они даже не понимают, как стрелять: бросают оружие и бегут», — поделился командующий с позывным «Малого».

После того как наши бойцы убедились, что боевики ВСУ отсутствуют на месте, они водрузили российские флаги в разных частях населенного пункта.

«Подразделения группировки „Восток“ продолжают наступление, расширяя зону контроля в Донецкой Народной Республике», — отметили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командование ВСУ в панике, поскольку новая тактика России работает без сбоев.

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