Пока киевский режим пытается «наловить» все больше мужчин на фронт, наши бойцы одерживают новые победы на поле боя.

Россия нарастила на этой неделе удары по украинским тылам. Сами ВСУ передают о прилётах 600 и даже 700 воздушных объектов за одну ночь, впрочем, днем тоже прилетает. В основном дроны типа «Герань» и ее модификации, но прилетают и ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

Причем, если верить мониторинговым сайтам — удары стали более концентрированными: то есть в одну ночь все летят в Киев, в другую ночь в Луцк и так далее, что повышает шансы на поражение. И вот что интересно, помимо аэродромов, складов, военных заводов и подпольных цехов, целями ударов становятся объекты ТЦК — территориальных центров комплектования, по-нашему — военкоматов.

ТЦК загорелись в Полтаве, Харькове, Кривом Роге, Виннице, Кременчуге и других городах. Сами украинцы называют сотрудников ТЦК просто «людоловами», поскольку это основной метод комплектования ВСУ сейчас — отлов людей на улицах. Родственники и прохожие каждый раз пытаются отбить задержанных.

В Харькове произошла очередная трагедия, когда пожилая женщина, по-видимому, мать, пыталась помешать отлову близкого человека, а когда поняла, что не в силах помешать, упала без сознания. Сообщается, что умерла от инфаркта.

Так что поражение объектов ТЦК приветствуется самими украинцами. Достаточно почитать отзывы под новостями. Зачем нам это нужно? Это снижает боевой потенциал ВСУ. Сложнее набрать рекрутов — меньше боевиков на передовой — нашим проще продвигаться.

За минувшую неделю российские войска освободили еще шесть населенных пунктов, в том числе, и это уже официально, первый поселок в Днепропетровской области. Зона безопасности нужна всем российским регионам. На каких направлениях особенно активно — расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На красноармейском направлении по позициям ВСУ работает тяжелая огнеметная система «Солнцепек» группировки «Центр».

На горизонте только начинается утренняя заря. Работа на этом участке не прекращается круглые сутки. Именно здесь вокруг шеститысячной группировки ВСУ медленно, но верно закрывается очередной котел.

Расчет мобильного орудия «НОНА-СВК» всегда в состоянии боевой готовности, команда может прийти в любой момент.

Расчет «НОНЫ» получил цель, сейчас выдвигается для работы, нужно сделать все максимально быстро и при этом остаться незамеченными для разведки противника.

Бойцы пользуются тактикой кочующего миномета, отстрелявшись из одной позиции, переезжают на другую, вновь открывают огонь.

Поддержка артиллерии и тяжелых орудий разного вида помогает нашим штурмовикам каждый день двигаться вперед. Бойцы 114-й бригады 51-й Гвардейской армии, которые штурмовали Дачное, рассказывают, контроль территории противника дальнобойными средствами сильно упрощает их работу.

«Вся проблема в логистике, в снабжении, чтобы отвоевать — им нужна трасса, а если трасса мониторится нашими минометчиками, наши „НОН-ки“, наши гаубицы — если все это контролируется теми же самыми „Камикадзе“, „Баба-яга“. Нет подвоза — нет войны», — сказал командир роты 114-й МСБ 2-го батальона 51-й Гвардейской армии группировки «Центр» Игорь Пазуха.

Поселок брали именно после полной изоляции со всех сторон. Этим в том числе занимались бойцы 56-го отдельного батальона спецназа Южного военного округа. Круглосуточно уничтожали технику и врага. В районе поселка ВСУ оборудовали несколько линий обороны, цепочки окопов в полный рост, натянули проволоку, но все это стало бесполезным, когда враг потерял возможность снабжать укрепрайон.

«Наша главная задача была — перерезание логистики противника, как можно сильнее ее усложнить. Движение противника очень минимальное сейчас, они выбирают время, выбирают погоду», — заявил командир группы FPV 56-й ОБСпН 51-й Гвардейской армии группировки «Центр» с позывным «Тобол».

Когда только зашли на направление — ВСУ не боялись за короткий промежуток времени отправлять по пять машин по одной и той же дороге, не задумываясь о последствиях. В самом поселке во время штурма царил хаос, враг сначала долго не мог понять, откуда взялись наши бойцы со всех сторон одновременно. Происходили странные ситуации.

«Противник пошел по домам лазать — зачищать. Они полезли к нам, они даже и не знали, что мы там сидим, дверь пытались открыть — не смогли. Начали дверь выламывать. Не смогли. Полезли через окно, мы их штурманули», –отметил военнослужащий 114-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии группировки «Центр» Дмитрий Арыков.

Наши воспользовались моментом и зачистили село за одни сутки, которым, конечно же, предшествовали недели подготовки и работы разных подразделений. Движение вперед продолжается на всех участках фронта.

Командование Украины фактически впервые признается открыто — речи о победе нет. Единственное, что они могут теперь — пытаться сдержать нашу армию, постепенно оставляя опасные районы, в которых подразделения врага вполне могут попасть в окружение.