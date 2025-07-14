Хочет вернуть ребенка: бросившую младенца в туалете турецкого аэропорта россиянку освободили

Екатерина Бурнашкина дала первое интервью.

В Турции спустя девять месяцев освободили россиянку Екатерину Бурнашкину, изначально приговоренную к 15 годам лишения свободы за то, что она бросила своего младенца в туалете в аэропорту Антальи, где его и родила. Теперь девушка собирается восстановить родительские права на дочь. Об этом написало агентство IHA.

На свободу Бурнашкину выпустили после успешной апелляции. Приговор пересмотрен турецким судом и заменен — вместо «покушения на жизнь» статью переквалифицировали на более мягкую — «оставление в опасности».

В первом интервью после освобождения девушка рассказала, что хочет воспитывать ребенка самостоятельно. На камеру она также плакала и целовала фотографии дочери на телефоне.

В прошлом году, 13 октября, уборщица нашла младенца в унитазе туалета аэропорта Антальи. Молодую мать, бросившую туда ребенка, быстро обнаружили по камерам. Девушку и ее родительницу задержали полицейские, а младенца госпитализировали в больницу.

На заседании суда молодая россиянка заявляла, что не знала о беременности, поскольку у нее лишний вес, и уверяла, что хочет забрать девочку. В феврале Екатерину приговорили к 15 годам по обвинению в покушении на убийство. Дочь девушки передали в приемную семью в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru писал, что рожденную и брошенную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию.