Российские школьники взяли четыре «золота» на Международной олимпиаде по химии

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Российские школьники взяли четыре «золота» на Международной олимпиаде по химии

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Соревнования проходили в Дубае.

Триумфальное выступление российских школьников на Международной олимпиаде по химии. В Дубае нашу страну представляла четверка лучших, все они из Москвы. И каждый завоевал «золото».

Соревнования собрали около тысячи одаренных школьников со всего мира. Состав нашей команды определили по итогам двухнедельных сборов в МГУ.

Трое участников сборной уже завоевывали высшие награды на международной Менделеевской олимпиаде в Бразилии.

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