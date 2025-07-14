Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул

Это возможность для школьников на четыре дня погрузиться в будущую специальность.

В этом году около 24 тысяч школьников в Москве стали частью программы предпрофессиональных каникул. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Предпрофессиональные каникулы — это программа, где подростки погружаются в будущую специальность. Такую возможность предоставляют сами вузы, которые открывают свои двери для школьников на четыре дня.

Благодаря предпрофессиональным каникулам у будущих студентов есть возможность познакомиться с университетами и узнать все про их образовательные программы, а также получить дополнительные узконаправленные знания.

«Например, ребята из инженерных классов изучили основы квантовой криптографии, строение двигателей внутреннего сгорания, моделировали космические аппараты и проходили мастер-классы по гидрогеологии. Ученики ИТ-классов создавали проекты с использованием нейросетей, машинного зрения и других технологий. Старшеклассники из медицинских классов учились разрабатывать лекарственные препараты, практиковались в хирургии и генетической медицине», — уточнил Собянин.

Кроме того, ученики, которые являлись частью предпрофкласса, разрабатывали проекты или проводили исследование по выбранному ими профилю на базе вуза-партнера.

В этом году в данной программе приняли участия 34 вуза, которые провели около 400 смен со школьниками, что на 50 больше, чем в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования.