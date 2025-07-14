Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул

Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это возможность для школьников на четыре дня погрузиться в будущую специальность.

В этом году около 24 тысяч школьников в Москве стали частью программы предпрофессиональных каникул. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Предпрофессиональные каникулы — это программа, где подростки погружаются в будущую специальность. Такую возможность предоставляют сами вузы, которые открывают свои двери для школьников на четыре дня.

Благодаря предпрофессиональным каникулам у будущих студентов есть возможность познакомиться с университетами и узнать все про их образовательные программы, а также получить дополнительные узконаправленные знания.

«Например, ребята из инженерных классов изучили основы квантовой криптографии, строение двигателей внутреннего сгорания, моделировали космические аппараты и проходили мастер-классы по гидрогеологии. Ученики ИТ-классов создавали проекты с использованием нейросетей, машинного зрения и других технологий. Старшеклассники из медицинских классов учились разрабатывать лекарственные препараты, практиковались в хирургии и генетической медицине», — уточнил Собянин.

Кроме того, ученики, которые являлись частью предпрофкласса, разрабатывали проекты или проводили исследование по выбранному ими профилю на базе вуза-партнера.

В этом году в данной программе приняли участия 34 вуза, которые провели около 400 смен со школьниками, что на 50 больше, чем в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Сценарист Кирилл Журенков: у Александра Митты была невероятная страсть к жизни
12:30
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР
12:15
Правительство выделит 15 млрд рублей на развитие туризма в регионах РФ 
12:00
Режиссер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет
11:44
Москва — город молодежи: в июле и августе на ВДНХ пройдут вечера для студентов
11:44
Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: нефть устала бояться пошлин Трампа и нового потолка ЕС
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Мастер на все жанры: ушел из жизни создатель «Экипажа» Александр Митта

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025